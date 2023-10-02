الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تضامن الشيوخ": رسائل الرئيس للمواطنين في "حكاية وطن" من القلب للقلب

رشا إسحق
رشا إسحق

قالت د.رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر حكاية وطن فرصة جديدة لاستعراض القيادة السياسية حجم التحديات والإنجازات التي نٌفذت على الأراضي المصرية خلال العشر سنوات الماضية، فضلاً عن كشف النقاب عن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الدولة في جميع القطاعات.

تشويه صورة الدولة المصرية

أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان بأن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا للمحالاوت المستمرة من جانب أهل الشر وسعيهم المستمر في تشويه صورة الدولة المصرية وبث الأكاذيب والشائعات حول الإنجازات التي تحققت في جميع القطاعات، ومن المتوقع أن تستمر جماعة الإخوان الإرهابية شن الأكاذيب والشائعات لمحاولة  ضرب العملية الانتخابية المقبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة، إلا أن وعى المصريين سيكون متصديا لهذه المحاولات بالمرصاد.

أوضحت أن مؤتمر «حكاية وطن» يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على تفعيل مشاركة المواطن المصري في الشأن العام، فضلا عن سعيه الدائم في توفير كافة احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

حديث من القلب للقلب

واختتمت تصريحاتها بأن حديث الرئيس في مؤتمر «حكاية وطن» كان من القلب للقلب، ولقى حديث الرئيس ترحيبًا كبيرًا بين المواطنين على أرض الواقع، كما أن الدولة شهدت طفرة كبيرة في جميع القطاعات منذ تولي السيسي مقاليد الأمور.

الدكتورة رشا إسحق مجلس الشيوخ مؤتمر حكاية وطن القيادة السياسية التحديات والإنجازات الفرص الاستثمارية

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