مواطنة: أنا سيساوية وكل مصر معاك ياريس (فيديو)

طالب حشود من المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها في فترة زمنية قصيرة، وقالت إحدى السيدات وتدعى أم علي:« أنا سيساوية وبحب السيسي احنا كلنا معاك وكل مصر معاك يا ريس وفي ضهرك يا ريس كمل الجميل ياريس وكلنا وراك»، وأشادت بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الارتقاء بمنظومة الطرق والمواصلات خلال الفترة الماضية، مشيرة الطرق الجديدة سهلت علينا الكثير.



وأشادت المواطنة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، منوهه إلى أن الشعب بأثره يشعر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأجدر لرئاسة مصر،لافتة :" السيسي محفور في قلوبنا".

مشروعات النقل

- إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

-تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم ومن أهمها:

-تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.

-تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلو متر وتكلفة مليار جنيه.

-إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

-إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.

-إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.

-تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

-تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

-إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

-تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.

-تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه

- مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كيلومتر.

محاور النيل

- تم تنفيذ (13) محورا ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه.

- تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية، ويتم تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وجارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بعدد(225 مشروع بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 202 مشروع.