الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيدات الإسماعيلية يدعمن الرئيس السيسى: "بنحبك يا ريس.. تحيا مصر" (فيديو)

سيدات أبو صوير
سيدات أبو صوير

قام عدد من سيدات مركز أبوصوير، بمحافظة الإسماعيلية بتقديم الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال المسيرة التي حققها على أرض الإسماعيلية ومدن القناة.

وقالت إحدى السيدات: "كلنا معاك وفي ضهرك يا ريس يا حبيبنا كل الإسماعيلية ومركز أبوصوير معاك يا سيسي إنت ابننا يا حبيبي.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

خدمات طبية

قدمت الدولة الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لتكون ثاني محافظة بعد بورسعيد فى المشروع، وقدم أهالى محافظة الإسماعيلية الشكر للقيادة السياسية، وإنشاء 48 منشأة صحية تابعة للهيئة بالإسماعيلية، تشمل 44 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 4 مستشفيات وهي "مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي".

التوسع في المدارس التكنولوجية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية.

مدينة الإسماعيلية الجديدة

تعد مدينة الإسماعيلية الجديدة أحد أهم المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقع شرق قناة السويس على مساحة 5.8 ألف فدان، وتتضمن 12 ألفًا و244 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع، وتوفر كافة الخدمات لها من طرق ومسطحات خضراء وأسواق وبنية تحتية من مياه الشرب والصرف الصحي، وقامت بتشييدها 198 شركة بناء مصرية ضمت 15 ألف عامل ومهندس وفني، وتم تقسيمها لخمسة أحياء تستوعب 500 ألف نسمة داخل 58 ألف شقة مع مراعاة التدرج في ارتفاع عقاراتها التي تضم أنماطًا مختلفة من الإسكان الذي يشغلها سواء الاجتماعي أو الاقتصادي والمتميز وبينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وتضم أيضًا ناديًا اجتماعيًا يقع على مساحة 90 فدانًا يضم ملاعب مفتوحة لجميع الألعاب الرياضية وصالة مغطاة بأحدث طراز وحمامات سباحة مغلقة ومفتوحة وشاليهات ومطاعم وكافيهات ومدينة ملاهٍ تفوق مثيلاتها في الدول الأوروبية.

ابو صوير سيدات الإسماعيلية الإسماعيلية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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