طبيب الأهلي يعلن جاهزية محمد عبدالمنعم للمشاركة في لقاء إنبي بالكأس

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، النقاب حول محمد عبدالمنعم مدافع الفريق حول موقفه من المشاركة من مواجهة إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الاربعاء المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات لـ الدستور، أن محمد عبد المنعم كان يعاني من كدمة خفيفة في القدم عقب مباراة سان جورج في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وأضاف أن مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي خضع لبرنامج تأهيلي وحصل على راحة أمس وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر بالنسخة القديمة.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس حيث يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي

حرص خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي علي صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه بالضرائب لكل لاعبي الفريق التي شاركت مواجهة سان جورج الإثيوبي في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن خالد بيبو أكد خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين أن تلك المكافأة هي ما تنص علي لائحة الفريق عقب تخطي الأدوار الأولية في دوري ابطال افريقيا بالإضافة إلي أن جزءا منها مكافأة إجادة على الروح القتالية التي ظهر عليها البعض خلال مواجهتي سان جورج الإثيوبي.

وأضاف أن مدير الكرة وعد اللاعبين بمضاعفة المكافأة المالية حالة استمرار الانتصارات المتتالية في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة المقبلة.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة إنبي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته دون راحة وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة علي ستاد القاهرة الدولي.