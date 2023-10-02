الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وعكة صحية شديدة.. القصة الكاملة لمرض الدكتور هاني الناظر وطلب نجله بالدعاء

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

على مدار الساعات القليلة الماضية تصدر اسم الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية الشهير ورئيس المركز القومي السابق، محركات البحث المُختلفة،  ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب تعرّضه لوعكة صحية شديدة.

من جانبه، ناشد الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، المتابعين بالدعاء لوالده عقب إصابته بوعكة صحية شديدة مفاجئة، دخل على إثرها إلى المستشفى.

وقال الناظر، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والدي الدكتور هاني الناظر في وعكة صحية شديدة جدا، وإن شاء الله داخل يعمل عملية بكره الصبح، وحقيقي محتاج دعواتكم.. ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير".

رسالة اعتذار من الدكتور هاني الناظر للمتابعين

وكان الدكتور هانى الناظر، قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، السبت الماضي: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال أسئلتكم الطبية والاجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة».

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وطلب هاني الناظر من متابعيه الدعاء قائلا ربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم.

متابعي الدكتور هاني الناظر عبر فيسبوك

وعبر متابعي الدكتور هاني الناظر، عن حزنهم الشديد خلال تعليقاتهم على منشوره، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، إذ كتبت أحد المتابعين: «ألف مليون سلامة عليك يا دكتور هاني، ربنا يقومك بالسلامة ويحفظك من كل سوء يارب"، وعلق آخر: «ألف سلامة عليك دكتورنا العزيز، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب»، وكتبت أخرى: "ربنا يشفيك على خير ويقومك بالسلامة سالم غانم معافى بإذن الله".

مساعدة المرضى غير القادرين ونشر الوعي الصحي

اشتهر الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، بمساعدته لعديد من المرضى غير القادرين، من خلال تبني الحالات التي تحتاج للعلاج، خاصة الحالات النادرة التي تتطلب رعاية فائقة، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي، وتقديم رعاية صحية واستشارات طبية مجانية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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