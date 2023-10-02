مسرح الأنبا رويس يبدأ في استقبال المشاركين باليوبيل الذهبي لـ"إكليركية المحرق"

يستعد مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لاستقبال احتفالات اليوبيل الذهبي لإكليركية المحرق باسيوط.

توافد المشاركين

وبدأ منذ قليل، مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في استقبال المشاركين باحتفالية اليوييل الذهبي للكلية الاكليريكية لدير المحرق بأسيوط من كهنة والرهبان وطلاب الكلية الاكليريكية

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بأبا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق باسيوط، احتفالات اليوبيل الذهبي للكلية الاكليريكية مساء اليوم الإثنين، من مسرح الانبا رويس.

الكلية الإكليريكية اللاهوتية دير السيدة العذراء المحرق هى كلية لاهوتية قبطية ارثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.

رسالة الكلية الإكليريكية

هى إعداد كوادر قبطية ارثوذكسية من الشباب روحيًا، وعلميًا،و نفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية

شروط الالتحاق والقيد هى:

1.أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية.

2.أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

3.المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربعة سنوات.

4.أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية.

5.أن يحصل المتقدم على تزكية صريحة من نيافة الأب الأسقف التابع له،بالموافقه على التحاقه بالكليه الإكليريكية وأن يكون مسئولًا عنه أثناء الدراسة وبعد التخرج، وأن تشمل التزكية أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك والمستوى الروحى.

6.بالنسبة للمتقدمين من إيبارشية قداسة الأب البطريرك بالقاهرة والاسكندرية، والمُسندة لأباء أساقفة عمومين،يُطبق عليهم شروط التزكية الصريحة من نيافة الأب الأسقف المختص بالأشراف على المنطقة، على أن يحصل المتقدم أيضًا على تزكية الأباء كهنة الكنيسة التى يخدم بها، تُوضح احتياجهم له فى الخدمة داخل الكنيسة.

مسرح الانبا رويس

مسرح الانبا رويس

مسرح الانبا رويس