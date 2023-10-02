وزيرة التضامن: نسقنا لدفع منحة 4 أشهر فى العام للصيادين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك تنسيقا الآن جاريا مع جهاز تنمية المشروعات، لكي تستطيع الأسر التي تعمل أن تأخذ مبالغ أكبر أو تأخذها من خلال مبادرة "مستورة فى بنك ناصر".

نتعاون مع وزارة العمل بشأن ملف العمالة غير المنتظمة

وتابعت خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، لدينا ملف العمالة غير المنتظمة، ونتعاون فيه مع وزارة العمل ووصلنا لمشروعات مستحدثة بخصوصه في سنة 2021، من أول مشروع أمان إلى مشروع تتلف في حرير، والذي وصل التمويل فيه إلى 910 ملايين جنيه.

وأضافت وزيرة التضامن: نسقنا مع وزارة الزراعة ووزارة البيئة أن ندفع للصيادين وقت 4 أشهر في العام الذي يتوقف فيه الصيد، وبالإضافة لصيادي شمال سيناء لنستطيع دفع تأميناتهم المتأخرة.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.