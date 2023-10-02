الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون في طوابير أمام شهر عقاري الشروق لدعم الرئيس السيسي

أهالي الشروق يدعمون
أهالي الشروق يدعمون السيسي

لليوم الثامن على التوالي، شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة الشروق توافد مكثف من جانب المواطنين لدعم الرئيس السيسي لتحرير توكيلات لترشحه لفترة رئاسية جديدة في ملحمة وطنية خالصة من حب مصر وسط حالة من الهدوء الأمني الشديد وتواجد مكثف لرجال مباحث مدينة الشروق.

IMG20231002123302
IMG20231002123302
IMG20231002121511_01
IMG20231002121511_01
IMG20231002121433
IMG20231002121433
IMG20231002121429
IMG20231002121429

حرص ابراهيم شفيق أمين عام حزب مستقبل وطن الشروق، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة على التواجد أمام مكتب توثيق الشهر العقاري، لتسهيل الأمور أمام المتقدمين لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

IMG20231002123247
IMG20231002123247
IMG20231002123150
IMG20231002123150
IMG20231002123315
IMG20231002123315
IMG20231002121816
IMG20231002121816
IMG20231002122711
IMG20231002122711
IMG20231002121752_01
IMG20231002121752_01
IMG20231002122723
IMG20231002122723
IMG20231002123526
IMG20231002123526
IMG20231002123533
IMG20231002123533

وقامت أمانة مستقبل وطن الشروق بعمل اماكن انتظار للمواطنين ومظلات، لحين انتهاء إجراءات توكيل الرئيس السيسي.

txt

أهالى بدر يستكملون تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

وعبر الأهالي عبر بالغ تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة من أجل استكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس السيسي.

توثيق الشهر العقارى مدينة الشروق الرئيس عبدالفتاح السيسي توكيلات لترشحه لفترة رئاسية جديدة مستقبل وطن الشروق عبدالفتاح السيسي أمانة مستقبل وطن الشروق

مواد متعلقة

استعدادات مكثفة لتأمين بطولة إفريقيا للهوكى باستاد القاهرة

ضبط مخدرات بـ2.7 مليون جنيه بالإسكندرية

"الداخلية" تضبط 230 قضية مخدرات و45 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

ضبط كمية من المخدرات فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة ديلر فى القاهرة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسى يستجيب لنداء الملايين فى كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً