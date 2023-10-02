مواطنون في طوابير أمام شهر عقاري الشروق لدعم الرئيس السيسي
لليوم الثامن على التوالي، شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة الشروق توافد مكثف من جانب المواطنين لدعم الرئيس السيسي لتحرير توكيلات لترشحه لفترة رئاسية جديدة في ملحمة وطنية خالصة من حب مصر وسط حالة من الهدوء الأمني الشديد وتواجد مكثف لرجال مباحث مدينة الشروق.
حرص ابراهيم شفيق أمين عام حزب مستقبل وطن الشروق، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة على التواجد أمام مكتب توثيق الشهر العقاري، لتسهيل الأمور أمام المتقدمين لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقامت أمانة مستقبل وطن الشروق بعمل اماكن انتظار للمواطنين ومظلات، لحين انتهاء إجراءات توكيل الرئيس السيسي.
وعبر الأهالي عبر بالغ تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة من أجل استكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس السيسي.