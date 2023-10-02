أهالى بدر يستكملون تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

لليوم الثامن على التوالي، حرص أهالي مدينة بدر على الوقوف في طوابير أمام مكتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبّر أهالى بدر عن بالغ شكرهم أثناء تواجدهم منذ صباح اليوم أمام مقر الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وتوافد مؤيدو الرئيس عبدالفتاح السيسي على مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحه لفترة رئاسية جديدة، حاملين صور السيسي والأعلام وسط هتافات "بنحبك يا سيسي.. كمل يا سيسي".

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، الإثنين الماضي، مؤتمرًا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضًا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2 ،3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 ،11 ،12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥، ٦، ٧ يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨، ٩، ١٠ يناير ٢٠٢٤.