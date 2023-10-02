الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بمدينتى لعمل توكيلات للرئيس السيسى

الشهر العقارى
الشهر العقارى

توافد المواطنون من أهالي  مدينتى على مكتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تواجد أمني مكثف، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

ووجه أهالي مدينتى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه خلال الفترة السابقة، مؤكدين أنهم سيدعمونه بكل قوة.

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عاجل.. موعد الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج والسن القانونية للتصويت

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، الإثنين الماضي، مؤتمرًا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضًا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 ،11 ،12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر فأيام 8،9، 10 يناير 2024.

الشهر العقاري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية

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