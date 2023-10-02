توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بمدينتى لعمل توكيلات للرئيس السيسى

توافد المواطنون من أهالي مدينتى على مكتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تواجد أمني مكثف، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

ووجه أهالي مدينتى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه خلال الفترة السابقة، مؤكدين أنهم سيدعمونه بكل قوة.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، الإثنين الماضي، مؤتمرًا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضًا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 ،11 ،12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر فأيام 8،9، 10 يناير 2024.