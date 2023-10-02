الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزيرة التضامن: نسبة الأمية وصلت إلى 47% بين ربات الأسر

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نسبة أمية ربات الأسر كانت 62% في عام 2014، في حين وصلت إلى 47% في الوقت الحالي.

برنامج 2 كفاية 

وأضافت خلال كلمتها ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: "عملنا برنامج لا أمية مع تكافل بالتعاون مع أكثر من وزارة، والمجتمع المدني، وصلنا لمليون سيدة من 15 لـ35، لأنهم أصحاب الأسر الصغيرة، فانخفضت الأمية إلى 47% في الوقت الحالي".

وحول برنامج 2 كفاية، تابعت: "وصلنا لـ 9 ملايين زيارة، 4 ملايين للعيادات الصحة الإنجابية، ومليون و300 ألف استخدمن وسائل تنظيم الأسرة".

وواصلت:"وصلنا لـ140 عيادة في المجتمع المدني، ولدينا اكثر من 10 آلاف جمعية بها خدمات صحية"، لافتة إلى أن المجتمع المدني يقدم ما يقرب من 30% من الخدمات الصحية".

نيفين القباج أمية ربات الأسر التضامن الاجتماعي 2 كفاية المجتمع المدنى

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