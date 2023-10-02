الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

فعاليات اليوم الثالث
فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن امتنانه لوزير الصحة، قائلًا: "الدكتور خالد من الناس الشاطرين فكان وزير للتعليم العالي وكان بيعرض عليا أفكار وكان شاطر جدا، وعنده قدرة على تسويق فكرته فيخليني أجيب رجلي ونعمل أفكاره".

وأفاد الرئيس السيسي خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم، بأنه بالأفكار التي تمت جعلتهم يكون لديهم من 50% من الطاقة المطلوبة للجامعات إلى 100% بالنقاش، متابعًا: "كان فاكر إنه أقنعني لكني أرى أنني عندما أجد زميلًا يقول فأنا أدعمه لأنه في صالح العمل في النهاية".

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي، والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

الرئيس السيسي وزير الصحة مؤتمر حكاية وطن

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