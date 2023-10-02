الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 52 إثر تصادم أتوبيسات وسيارات ملاكى ونقل فى الإسكندرية

اسعاف
اسعاف

استقبلت 4 مستشفيات بـمحافظة الإسكندرية ، المصابين في حادث تصادم 3 أتوبيسات وسيارات ملاكي وأخرى نقل ثقيل، بمنطقة عبد القادر بالطريق الصحراوى غرب محافظة الإسكندرية، والذين وصل عددهم إلى 52 مصابا، وعلي الفور تم نقلهم إلى المستشفيات الأربعة لتلقي العلاج اللازم.

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إصابة 15 فى حادث انقلاب سيارة بالغردقة

تفاصيل حادث تصادم 3 أتوبيسات بمحافظة الإسكندرية 

وكانت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين تصادم 3 أتوبيسات وسيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل، مما تتسبب في إصابة 52 شخصا بينهم 9 عمال بشركة النظافة والآخرين من محافظة البحيرة، ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج، وتبين أن الإصابات ما بين كدمات وكسور وتم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

محافظة الاسكندرية شرطة النجدة مديرية أمن الإسكندرية الطريق الصحراوي محافظة البحيرة مستشفي العامرية

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