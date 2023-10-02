البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران إيبارشية شبرا الخيمة

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة، والنائب البابوي لدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وبرفقته الآباء الكهنة مساعديه في الخدمة بالدير.

ثمار اللقاء

قدم نيافته تقريرًا شاملًا لقداسة البابا عن وضع العمل الخدمي بالدير، وفترة احتفالات عيد القديس الأنبا برسوم العريان، وذلك في ظل تبعية الدير للبطريركية حاليًا.

كما تمت مناقشة الرؤية المستقبلية الخاصة بالدير، الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة على المستويات الرعوية والمالية ونظام التكريس الموجود به.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفير إيڤان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، في المقر البابوي بالقاهرة.

تحدث السفير عن العلاقة الدبلوماسية الطيبة بين التشيك ومصر وأمله في تقوية العلاقات ومزيد من التعاون في مجالات مختلفة، كما أشار إلى اهتمامه بعلوم الآثار والمصريات.

وقدم قداسة البابا له نبذه عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

واستقبل ايضا قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة سفير جمهورية تشيلي في القاهرة السفير روبرتو إبيرت، وقدم قداسة البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها حاليًا حول العالم وعن دور الكنيسة الروحي والتنموي، كما تناول الحوار العلاقة الطيبة للكنيسة مع الحكومة والأزهر وكافة الكنائس الأخرى.

ومن جهته أشاد السفير بالروابط القوية التي تربط بين تشيلي ومصر معربًا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين، وعن أمله أيضًا في وجود كنيسة قبطية في دولة تشيلي قريبًا.

بالاضافة الى ذلك استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفير ألبارو إيرانثو سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، في المقر البابوي بالقاهرة.

قدم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وانتشارها حول العالم ووجودها في إسبانيا، كما أشار قداسته إلى دور الكنيسة الروحي والاجتماعي.

فيما أكد السفير إيرانثو على اهتمام إسبانيا بالسلام والتسامح وأنها تنبذ الكراهية وأعمال العنف.

وقدم الشكر لقداسة البابا على حكمته ودوره الفعال ودور الكنيسة القبطية في الحفاظ على سلام الوطن والتعايش السلمي.