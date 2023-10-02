الأب رمزي جريج يترأس الذبيحة الإلهية بكنيسة سيدة الأيقونة العجائبية

ترأس الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة سيدة الأيقونة العجائبية، بميامي، بالإسكندرية.

شاركه في الصلاة الأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، والأب مدحت شكري، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، من العائلة اللعازرية.

عظة عن المحبة

وألقى الأب رامز عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: إن لم توجد محبة، يوجد جحيم. فالله لا يستطيع أن يدخل قلوبنا إلا عندما نأذن له بالدخول، لأنه يبحث عنا دائمًا، وقد تم الاحتفال بعدد من فتيات الرعية، الذين تخرجوا من المرحلتين الثانوية، والجامعية.

"الكاثوليكية" تشارك في الاحتفال المئوي لتأسيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية

في سياق آخر، وشارك وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في الاحتفال المئوي لتأسيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

شارك من الكنيسة الكاثوليكية بمصر كل من: سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

شارك أيضًا الأب نبيل رفول، رئيس البطرخانة، والرسالة المارونية بمصر، وراعي كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بالقاهرة الجديدة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية الأخرى.

فيما احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بختام الأنشطة الصيفية لعام 2023، وذلك تحت رعاية وحضور الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة.

شارك أيضًا الأب بطرس صبره الكرملي، والشماس ميلاد، حيث تضمن الحفل الختامي الفقرات التالية: الترانيم الروحية، العروض المسرحية الهادفة، الأوقات الترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، والخريجين.

وقدم الأب بطرس كلمة لأبناء وبنات المرحلتين الإعدادية، والثانوية حول "التسامح والغفران"، كما تمنى الأب الراعي التوفيق، والنجاح لجميع الخريجين، مقدمًا الشكر للقائمين على حفل ختام الأنشطة الصيفية.