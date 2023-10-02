الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رجال أعمال الإسكندرية تؤسس "وحدة تنمية الأعمال" لدعم القطاع الصناعي

رجال اعمال اسكندرية
رجال اعمال اسكندرية

وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتأسيس وحدة تنمية الأعمال  لدعم القطاع الصناعي في الإسكندرية تتولى الجمعية إدارتها، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، و يونس نجيب مدير مشروع الابتكار في القطاع الخاص، من جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وفريق المشروع من الجانبين. 

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تستهدف تطوير تحسين المناخ الابتكار لـ3 قطاعات صناعية 

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المشروع يستهدف تطوير وتحسين مناخ الابتكار في مجال الصناعة وتطوير بيئة أعمال أفضل  لخدمة القطاعات الثلاث، الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية، والطباعة والتعبئة والتغليف، حيث  تحسين أداء هذه المشروعات والمساعدة على زياده قدراتها الإبداعية والتنافسية، ووصولها للسوق.

وأشار" هلو" إلى أن مشروع الابتكار في القطاع الخاص PSI يسعى إلى دعم جمعية رجال أعمال الإسكندرية للتوسع من أنشطتها لتستضيف مركز تنمية الأعمال لدعم القطاع الصناعي (BL) كامل، يعمل كمنصة فعلية وملتقى لمقدمي ومتلقي الخدمات، ويمكنهم من هذه المنصة الاتفاق على تنفيذ مختلف أنواع خدمات تنمية الأعمال.
 

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريحات له، إن هذا المشروع يسعى لتوطيد سبل التعاون بين الجهات الداعمة للاقتصاد المصري، ورفع كفاءة العاملين في المشروعات الاقتصادية لتنمية وتنفيذ الابتكار، وتحسين بيئة ريادة الأعمال وتعزيزها بطريقة تؤدي إلى تحسين ظروف نمو العمالة ذات الصلة، فضلا عن تقديم كافة أنواع الخدمات التي يحتاجها أصحاب  المصالح في هذا المجال، من مناقشة لمشكلات القطاع الصناعي ودراسة وتحليل القوانين والاجراءات الاقتصادية  وكتابة مذكرات برأي الجمعية بخصوصها للجهات المعنية، وبحث  المشكلات المتكررة لتقديمها للسلطات الحكومية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي بدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمصنعين السكندريين ومقدمي الخدمات في القطاعات الصناعية داخل محافظة الإسكندرية، والمناطق المحيطة بها.

رجال أعمال إسكندرية تاسس وحدة تنمية التعاون الدولى الألمانية الوكالة

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