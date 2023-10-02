كيف ساهمت التكنولوجيا في تطوير قطاع الملابس عالميا؟

قالت مجلة "just-style" البريطانية، إن التكنولوجيا الحديثة أحدثت طفرة هائلة في قطاع صناعة وبيع الملابس على مستوى العالم.

صناعة الملابس استفادت من التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى

وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن صناعة الملابس استفادت من التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز الكفاءة وتبسيط العمليات التجارية، كما أن أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الملابس باتت ستخدم التكنولوجيا.

وتابعت، أن عالم الملابس يتطور باستمرار، لذا يعد البقاء في الطليعة أمرًا حيويًا وتساعد التكنولوجيا في تحقيق ذلك، واليوم، تشهد صناعة الملابس ثورة رقمية لا تَعِد بتغيير الطريقة التي يتم بها تصميم الملابس وإنتاجها وبيعها فحسب، بل بتعزيز الكفاءة الشاملة من خلال التكنولوجيا التي تقود الابتكار في جميع المجالات بدءًا من سلاسل التوريد المبسطة وحتى تجارب التسوق الشخصية.

ويشير تقرير حديث صادر عن GlobalData إلى أن سوق بيع الأشياء بالتجزئة عبر الإنترنت (IoT) ستبلغ قيمة تعاملاته 62.4 مليار دولار بحلول عام 2027، مع تزايد شعبية مراقبة سلسلة التوريد لإنترنت الأشياء وتحسين كفاءة تجار تجزئة الملابس بشكل كبير.

وتعد شركة Inditex الأم لشركة Zara، والشركة الأم Fast Retailing، وشركة التجزئة الصينية عبر الإنترنت JD.com، ومتاجر التجزئة البريطانية M&S، والعلامة التجارية الرياضية الأمريكية NIKE، من بين الشركات التي تم تحديدها على أنها من الشركات الرائدة في اعتماد بيع الأشياء والملابس عبر الانترنت.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "نيكي" الاسيوية يتسابق كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا TSMC، وIntel، وIBM، وHuawei، وNTT، لقيادة الموجة الكبيرة التالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في صناعة أشباه الموصلات.

ووفقًا لصحيفة "نيكي"، تعمل النماذج اللغوية الكبيرة التي تمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) على زيادة الاستثمار وتسريع المنافسة في مجال ضوئيات السيليكون.