تفاصيل اعتزام واشنطن نقل تكنولوجيا المعلومات من الطائرات إلى الأقمار الصناعية

تخطط الولايات الأمريكية المتحدة لتحويل جزء كبير من تكنولوجيا جمع المعلومات الاستخبارية من الطائرات إلى الأقمار الصناعية، مع الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها الأصول الفضائية ولكنها تواجه تحديات سياسية وعملياتية وعسكرية كبيرة.

وذكرت مجلة Defense One أن البنتاجون يدرس نقل قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) من الطائرات إلى المركبات الفضائية الأقل عرضة للخطر، وفقًا للجنرال مارك كيلي، رئيس قيادة القتال الجوي.

طائرات الاستخبارات التابعة للقوات الجوية الأمريكية مختلفة

ونقلت المجلة عن مصدر مطلع إن طائرات الاستخبارات التابعة للقوات الجوية الأمريكية تقوم بمهام مختلفة، بما في ذلك اعتراض إشارات العدو وتتبع الصواريخ وتتبع التحركات الأرضية.

ويشير التقرير إلى أن طيران الطائرات مكلف، وعرضة للصواريخ بعيدة المدى، وتتطلب أطقم دعم كبيرة في قواعد العمليات الأمامية - لكن القمر الصناعي الذي يحلق على ارتفاعات عالية لا يحتاج إلى هذه الموارد.

ويقول التقرير إن القوات الجوية الأمريكية تستبدل بعض الطائرات القديمة بطائرات أحدث وأكثر حداثة بينما تشتري مئات من الأقمار الصناعية الصغيرة لتتبع الصواريخ والاتصالات والمهام العسكرية الأخرى لزيادة الأقمار الصناعية الأكبر والأكثر تكلفة.

وقال إد زويس، رئيس قطاع أنظمة الفضاء والمحمولة جواً في شركة L3Harris Technologies، قوله إن نقل أجهزة الاستشعار الاستخباراتية من الطائرات إلى الأقمار الصناعية ليس بالأمر الصعب ويمكن أن يؤدي إلى حصول الجيش على المزيد من التكنولوجيا الحديثة بشكل أسرع مما لو تم تركيب نفس أجهزة الاستشعار على متن طائرة.

ويشير إلى أن إضافة مستشعر جديد إلى طائرة استخباراتية يتم عادةً أثناء ترقية الكتلة، والتي تستغرق حوالي ست سنوات، مقارنة بوضع مستشعر في الفضاء، والذي يمكن إجراؤه في أقل من ثلاث سنوات. وتقول أيضًا إن وكالة تطوير الفضاء التابعة للبنتاغون ستطلق ثلاث مجموعات جديدة على مدى السنوات الست المقبلة، ويمكن للأقمار الصناعية الاتصال مباشرة بالطائرات التكتيكية، وتبادل المعلومات الاستخبارية.

وبحسب المجلة يقد يكون الانتقال المخطط لقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية الكبيرة من الطائرات إلى الأقمار الصناعية مرتبطًا بمشاريع الأسلحة الأمريكية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تعد جزءًا من برنامج الضربة العالمية السريعة التقليدية.

ويهدف برنامج CPGS إلى تمكين ضربات دقيقة بعيدة المدى ضد أهداف حساسة للوقت، بما في ذلك قاذفات الصواريخ المتنقلة، عندما لا تكون الخيارات الأخرى متاحة، أو مرفوضة، أو غير مفضلة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قد تكون خدمات الاستطلاع والمراقبة والاستطلاع (ISR) عبر الأقمار الصناعية قدرة بالغة الأهمية للاستهداف.