الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة: جائحة كورونا كلفت الدولة حوالى 30 مليار جنيه

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن أن جائحة كورونا كلفت الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه، ما بين شراء جرعات أساسية وتنشيطية من اللقاحات، وتزويد المنتجات  الطبية.

 تطوير منظومة الإسعاف لربطها بالشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ

وأضاف وزير الصحة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، أن  وزارة الصحة عملت على تطوير منظومة الإسعاف لربطها بالشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، حتى يمكنها التواصل إلى المريض خلال دقائق معدودة. 

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالي، وتعقد جلسات مهمة اليوم  من أبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة كما يختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الختامية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدولة 30 مليار جنيه اللقاحات

مواد متعلقة

وزير الصحة: رغم إمكانياتنا المحدودة تمكننا من القضاء على فيروس سى وتفوقنا على أمريكا

وزير الصحة: قوائم الانتظار "لم تنته" وكلفت الدولة 15.8 مليون جنيه خلال 2018 لـ2023

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى يوجه مقدمة اليوم الثالث من "حكاية وطن" بإعطاء وزير الصحة وقتًا كافيًا لكلمته

باكتشاف الأمراض مبكرًا.. وزير الصحة: المبادرات الصحية أحدثت نقلة نوعية فى مصر

أستاذ هندسة الطرق: شبكة النقل والمواصلات تدعم مشروعات التنمية المستدامة

الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات "الصحة" خلال "حكاية وطن"

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات اليوم الثالث من "حكاية وطن"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

"كولر" مصدوم من لاعبى الأهلى الدوليين قبل مواجهة سيمبا التنزانى

تمهيدًا لتولى مهمة جديدة.. المستشار محمود فوزى يستقيل من منصبه بمجلس الدولة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً