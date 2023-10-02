وزير الصحة: جائحة كورونا كلفت الدولة حوالى 30 مليار جنيه

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن أن جائحة كورونا كلفت الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه، ما بين شراء جرعات أساسية وتنشيطية من اللقاحات، وتزويد المنتجات الطبية.

تطوير منظومة الإسعاف لربطها بالشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ

وأضاف وزير الصحة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، أن وزارة الصحة عملت على تطوير منظومة الإسعاف لربطها بالشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، حتى يمكنها التواصل إلى المريض خلال دقائق معدودة.

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالي، وتعقد جلسات مهمة اليوم من أبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة كما يختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الختامية.