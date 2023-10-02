"عبدالغفار": الرئيس السيسى وجه بالاهتمام الصحى بكل المواطنين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إننا لا بد أن نتوسع في المنظومة سواء في رفع كفاءة أو مشاريع جديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى ألا يتم التركيز على محافظة بعينها من خلال عمل دراسة ميدانية ورؤية تقادم المستشفيات القديمة وتخدم كم منطقة واحتياجات هذه المستشفى وكيفية تأهيلها، مؤكدًا أن هذه العملية ليست بالعملية السهلة.

حكاية وطن

وتابع الرئيس خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: بنقضى كل الناس وكل الناس مبسوطين مننا؟ لأ، لكننا في نهاية الأمر لا نستطيع فعل كل شيء لأننا لا نملك الإمكانات التي تجعلنا نفعل كل شيء وهذا ما يجعلنا نتبع الأولويات في ضوء رؤيتنا للمشهد بالكامل.

وأضاف: كل محافظة في مصر عندنا فيها مشروع واتنين وتلاتة ونقدر نطور، والرئيس قال لنا أن ننشئ مدن طبية ضخمة ما بين ألفين إلى 3 آلاف سرير، وتكون أماكن الارتكاز في كل إقليم أو محافظة لتكون على غرار مع مدينة النيل الطبية "مشروع تطوير معهد ناصر"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يسير بشكل جيد وكبير من خلال إشراف الهيئة الهندسية وشركات مقاولات مصرية وعالمية.

وأوضح أن هذا المشروع لن يخدم القاهرة فقط، بل محافظات مصر كلها، متابعا: كعضو في الحكومة عارف الإمكانيات المتاحة، ولكننا نشتغل ونحاول التغيير من واقع صعب وواقع جميعنا غير راض عنه.

حكاية وطن

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

وكان قد شهد اليوم الثاني من المؤتمر، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

كما شهد المؤتمر في يومه الأول، جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.