الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إنجازات صادرات قطاع الصناعات الغذائية من 2014 حتى 2023

هاني برزي
هاني برزي

في ظل توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة ودعم ملف تنمية الصادرات وأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على الأمن القومي المصري، وكذلك توفير فوائض تصديرية من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة آلاف الأفدنة في الأراضي الجديدة بشكل غير مسبوق ومشروعات البنية التحتية والطرق بجانب السياسات الخارجية المتزنة، حيث أثمرت تلك الجهود للوصول إلى 33.4 مليار دولار إجمالي صادرات مصر من الأغذية المصنعة خلال الفترة من 2014 إلى أغسطس 2023، كما حققت صادرات القطاع في عام 2022 حوالى 4.5 مليار دولار بنسبة نمو 50% مقارنة بصادرات القطاع في عام 2014 البالغة حوالى 3 مليارات دولار.

أداء القطاع خلال الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس 2023

كما حققت صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة تكليف مجلس الإدارة الحالي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية نسبة نمو 30% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 وبلغت إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير 2022 إلى أغسطس 2023 حوالي 15.5 مليار دولار، وبلغت الصادرات في نهاية عام 2022 حوالى 4.5 مليار دولار ومن المخطط أن تتجاوز الصادرات في نهاية عام 2023 حاجز الـ5 مليارات دولار.

كما قام المجلس خلال الفترة من 2021/ 2022 بتعميم عدد 244 فرصة تصديرية، وتدريب اكثر من 1300 متدرب من ممثلي القطاع الغذائي في مختلف البرامج التدريبية المؤثرة على الأداء الاقتصادي للشركات الأعضاء، كما قام المجلس بتنظيم عدد 71 ندوة في مختلف الموضوعات التي تهم المصدر المصري، بجانب تنظيم المشاركة المصرية في 12 معرضا دوليا بمشاركة 495 شركة، بجانب تنظيم عدد 10 بعثات تجارية إلى دول كينيا، أوغندا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، الأردن بمشاركة مستوردين من العراق، سوريا وفلسطين، وبعثة إلى المملكة العربية السعودية، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثات تحضيرية إلى جيبوتي وغانا، وجار تنظيم بعثة إلى الجزائر.

بجانب تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مجالات البعثات التجارية، إفريقيا، مصنعات التمور، الأسماك، البيض المبستر، وذلك بعد إعداد دراسة عن القطاعات ذات الأولوية لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى إصدار نشرة شهرية عن أداء القطاع والموضوعات التي تهم المصدرين.

صادرات قطاع الصناعات صادرات المشروعات الزراعية الأراضي وفلسطين

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