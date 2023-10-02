وكيل "تعليم الغربية" يوجه تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس لجذب الطلاب

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، مدارس إدارتي قطور، وشرق طنطا التعليمية، حيث شهد طابور الصباح بمدرسة علي العياري للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة قطور التعليمية، وسط حضور طلابي متميز، وشاهد مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى البرنامج الإذاعي.

جاء بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر.

إشادة بالانضباط والالتزام والحضور الطلابي العالي بالمدرسة

وقد أشاد وكيل الوزارة بالانضباط والالتزام والحضور الطلابي العالي بالمدرسة، موجهًا بضرورة الاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل المدرسة لجذب الطلاب، وتنظيم المسابقات الطلابية عن المشروعات القومية، وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة، والاشتراك في المسابقات التربوية المختلفة التي ترد من الوزارة، وضرورة الاستمرار في نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس، ومشيرًا إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، تتضمن المعلمين، وموجهًا الطلاب بمشاهدة القنوات التعليمية والتي تضم أفضل وأمهر المعلمين.

ثم توجه وكيل الوزارة لمتابعة عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، لمتابعة انضباط العملية التعليمية داخل مدارسها، فقام بمتابعة مدارس ميت السودان الإعدادية المشتركة، الشهيد إبراهيم عبد النبي داود الثانوية التجارية بميت السودان، حيث تفقد عدد من الفصول ومعامل الكمبيوتر وحجرات الأنشطة والمكتبة، وأشاد بحسن انتظام العمل بداخلها.

تفقد الفصول والقسم الداخلي بمدرسة التربية الفكرية

واختتم جولة المتابعة بمدرسة التربية الفكرية، حيث تفقد الفصول والقسم الداخلي، وأكد على ضرورة النظافة المستمرة وتطهير وتعقيم القسم الداخلي من حجرات المعيشة ودورات المياه، مؤكدًا على ممارسة الأنشطة لطلاب المدرسة، ثم قام وكيل الوزارة خلال متابعته للمدرسة بتوزيع الأعلام على جميع الطلاب، ومشاركتهم الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد.

وخلال جولته بالمدارس، أشاد "حسن" بالحضور الطلابي المتميز، والانضباط والانتظام والنظافة وحسن توزيع العمل، والإشراف الجيد، موجهًا بضرورة تنظيم المسابقات عن المشروعات القومية للدولة، وتحديد الفائزين لتكريمهم، كما وجه أيضًا بإيفاد المسئول الإعلامي بكل مدرسة لاستلام فيديوهات من العلاقات العامة بكل إدارة، يتم عرضها بغرف المشاهدة على الطلاب، حيث تشتمل هذه الفيديوهات على إنجازات الدولة، المحافظة، ومبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة اليوم بتقديم الشكر والتقدير لجميع المدارس التي زارها اليوم، مثمنًا الجهود المبذولة داخل المدارس، وظهورها بالمظهر اللائق، وتواجد الطلاب فيها بنسبة عالية، بالإضافة إلى حسن الانضباط داخل المدارس والنظافة، وتوزيع العمل والإشراف، والتزام جميع العاملين.