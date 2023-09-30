تعليم الغربية يشيد بمركز الإرشاد والدعم النفسى بالمديرية

أشاد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بافتتاح مركز الإرشاد والدعم النفسي بالمديرية، في إطار جهود تعزيز الدعم النفسي والتوجيه الصحي للطلاب وأسرهم.

وتم افتتاح المركز بحضور كبار المسئولين في مجال التعليم، بما في ذلك الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة الأمن بالمديرية، والدكتورة سحر طه، موجه عام التربية النفسية، وخالد عامر، الموجه الأول للتربية النفسية بالمديرية.

وأوضح حسن أن المركز من غرفتين مخصصتين للإرشاد النفسي، حيث تستخدم الغرفة الأولى للإرشاد الجماعي للطلاب وأسرهم، بينما تستخدم الغرفة الثانية للإرشاد الفردي للطلاب، وتتضمن الخدمات المقدمة في المركز تنمية مهارات الطلاب وتعديل السلوك، وتنمية مهارات التخاطب، وتطبيق المقاييس النفسية لتقييم احتياجات الطلاب، كما يتضمن المركز معرضًا للألعاب السيكولوجية الجماعية التي تستخدم في العملية الإرشادية.

وأضاف أن المركز يقدم جميع الخدمات المذكورة بصورة مجانية تمامًا للطلاب وأسرهم. هذا التوجه يهدف إلى توفير الدعم النفسي والتوجيه اللازم للطلاب لمساعدتهم في التعامل مع تحدياتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية، وتأتي هذه المبادرة استجابةً للحاجة الملحة لتعزيز الصحة النفسية للطلاب وتعزيز بيئة تعليمية صحية وداعمة.

مضيفًا أن هذه المبادرة تعكس التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير الدعم اللازم للطلاب وتعزيز صحتهم النفسية. كما تعكس أيضًا التعاون بين الجهات المختلفة في المجال التعليمي لتحقيق هذا الهدف النبيل.

موضحا أن افتتاح مركز الإرشاد والدعم النفسي بالغربية، يعكس التزام وتفاني كافة الأشخاص المشاركين في هذا المشروع الذي يهدف إلى تقديم الخدمات النفسية المجانية للطلاب وأسرهم، من المتوقع أن يكون للمركز تأثير إيجابي كبير على حياة الطلاب وتحصيلهم الدراسي، كما يعزز الوعي بأهمية الرعاية النفسية في المجتمع التعليمي.

وأكد حسن أن افتتاح مركز الإرشاد والدعم النفسي بالغربية خطوة هامة نحو تعزيز رفاهية الطلاب وتحسين بيئة التعلم، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الطلاب وأسرهم، حيث سيتم توفير المساعدة والتوجيه اللازمين للطلاب لمساعدتهم على التغلب على التحديات النفسية وتحقيق نجاحهم الأكاديمي.