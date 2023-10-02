الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة السيسى كشفت للمصريين جميع التحديات والمعوقات أمام الدولة

النائب أحمد سعد
النائب أحمد سعد نويصر

ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي  أمام مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، مؤكدا أنها جاءت كاشفة لكل الحقائق.

العمل على مواجهة التحديات من أجل بناء وطن قادر

وقال النائب أحمد نويصر، في تصريحات له، اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي كشفت للمصريين بكل الصدق والأمانة جميع التحديات والمعوقات التى واجهت الدولة المصرية منذ بداية فترة حكمه والعمل على مواجهتها من أجل بناء وطن قادر على مواجهة كافة التحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية

تأييد ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات

وأكد النائب أحمد  نويصر، أن تأييد ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها فى جميع أنحاء البلاد لكى يحقق العديد من الإنجازات خلال الـ6 سنوات القادمة فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

توثيق حقيقي لجميع الإنجازات

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موضحا أن مؤتمر حكاية وطن بمثابة تجسيد وتوثيق حقيقيين لجميع الإنجازات المتعددة التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر وشعبها خلال فترة حكمه منذ عام 2014 التي جاءت بعد جهود مُضنية في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي يُؤسس لها الرئيس السيسي.

يأتي هذا فيما يواصل المواطنون توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين "التأييدات الرئاسية"، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية والمدرجون في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسئولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023
حدد الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 10، و11 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر
فيما تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسية خارج مصر في  يوم 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

النائب أحمد سعد نويصر مجلس النواب لرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن اليوم حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

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