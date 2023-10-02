الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر

متهم
متهم

قررت النيابة العامة بالجيزة ، حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، فيما ناظرت النيابة العامة جثتى ضحايا التنقيب عن الآثار وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى وإعداد تقرير بالوفاة.

 

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بدء محاكمة 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر بالقليوبية

تفاصيل ضبط المتهمين بأعمال الحفر بالجيزة

وكانت وزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة، ووفاة اثنين آخرين أثناء عملية التنقيب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب.

 وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية فى استخراج الجثتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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