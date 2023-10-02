الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اليوم بـ3 آلاف جنيه".. إحالة المتهم باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة للمحاكمة

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلًا  للمحاكمة الجنائية  لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

تفاصيل ضبط المتهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول 

وقررت النيابة، في وقت سابق، حبس المتهم، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أقر المتهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة، في أقواله أمام جهات التحقيق المختصة، أنه يجبرهم على استجداء المواطنين المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

 

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اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

وأضاف المتهم في أقواله، أنه تعرف على الأطفال في الشارع وفرض عليهم سيطرته مقابل حمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الإيذاء وتوفير مكان للإقامة والطعام، لافتا إلى أن حصيلة الإيراد اليومى لهم من التسول تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه وتزيد في المناسبات الدينية والمواسم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم

النيابة العامة الجيزة للمحاكمة الجنائية السلاح الأبيض المتهم

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اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

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