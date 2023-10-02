الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمرها 40 سنة| الكفن ينهي سلسال الدم بين عائلتين بقنا

صلح
صلح

تمكنت لجنة المصالحات بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، اليوم، من إنهاء خصومة ثأرية عمرها أكثر من 40 سنة،  بين عائلتي الخطبة والجوالين، أبناء عمومة، الذين ينتمون إلى عائلة الجبارنة بقرية الكرنك بمركز ابوتشتت.

حضر مراسم الصلح، عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وعمد ومشايخ البلاد، ومندوب من الأزهر والأوقاف والكنيسة، وعدد من المواطنين.

فيما قد تقبل طفل من أبناء أحد الضحايا الكفن خلال الصلح الذي تمت إقامته اليوم الاثنين في أبوتشت.

تعود أحداث القضية،  إلى أكثر من 40 سنة، عندما نشبت مشاجرة،  بين عائلتي "الخطبة والجوالين"، بقرية الكرنك بمركز أبوتشت،  بسبب طرنش مياه، راح ضحيتها 9 ضحايا، 5 من عائلة "الخطبة" و4 من "الجوالين".

وتم ضبط عدد من المتهمين،  وأصدرت المحكمة حكمها في عدد من القضايا، في الخلافات بين العائلتين،  ووسط تعزيزات أمنية مكثفة،  قدم أحد أفراد عائلة الجوالين القودة، إلى عائلة " الخطبة" لإعلان إنهاء الخصومة بين الطرفين،  ورددا قسم الصلح، وسط تكبير وتصفيق من للحضور.

أبوتشت قنا الثأر أطراف الخصومات الثأرية محافظة قنا مركز ابوتشتت

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