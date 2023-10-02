محافظ أسوان يفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة نجيب محفوظ لغات

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى بمدينة ناصر بتكلفة 3.8 مليون جنيه.

وتضم المدرسة 235 طالبا وطالبة داخل 16 فصلا دراسيا للمراحل التعليمية ، بدءًا من مرحلة الحضانة وحتى مرحلة الثانوى العام، بجانب 10 فصول ملحقة بالمدرسة للغات إنجليزى تضم 430 تلميذا وتلميذة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي.

جاء ذلك مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2023، وفى ظل الاهتمام الملحوظ من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

تفقد محافظ أسوان مجمع مدارس أبوالريش بحرى

كما تفقد المحافظ مجمع مدارس أبو الريش بحرى والذى يضم 26 فصلا دراسيا من بينها فصلان لرياض الأطفال بإجمالى 25 طفلا وطفلة، و12 فصلا يضم 584 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، و3 فصول تضم 146 طالبا بالمرحلة الإعدادية، و9 فصول تضم 224 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية.

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية أشاد اللواء أشرف عطية بالمستوى التعليمى الراقى الذى شهده داخل مدرسة نجيب محفوظ، وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة التعليم فى ظل التنوع المتميز فى تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بأسلوب علمى نموذجى، مقدمًا شكره للقائمين على العملية التعليمية بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى والذى تم افتتاحه منذ عامين ضمن المدارس الذكية بشراكة مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى بتكلفة 18 مليون جنيه.

دخول 20 مدرسة جديدة للخدمة

وأشار محافظ أسوان إلى دخول 20 مدرسة "إنشاء جديد" للخدمة هذا العام بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فيما تم طرح 22 مدرسة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها بتكلفة 500 مليون جنيه لتنضم للصروح التعليمية بمختلف المراكز والمدن بإجمالى 1500 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة، لتكتمل كافة عناصر العملية التعليمية داخل المدارس التى شهدت منافسة للظهور بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف والراقى لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وأوضح أنه كلف المسئولين أيضًا بضرورة توزيع الكتب المدرسية مع أول يوم فى الدراسة دون الارتباط بسداد المصروفات المدرسية، مع الاهتمام بتطبيق البعد الإنسانى من خلال إعداد كشوف بأسماء الحالات غير القادرة، بالتنسيق بين التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لتحمل نفقات سداد المصروفات عن كاهل أسرهم مراعاة لظروفهم المعيشية، وكذا توفير الزى المدرسي والمستلزمات الدراسية لهذه الحالات أيضًا.

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