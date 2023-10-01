محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الإقليمى لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في المؤتمر الإقليمي الثاني الذي عقد بمحافظة الأقصر للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي سيتم تصعيدها للمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 28) والذي تستضيفه دولة الإمارات الشقيقة.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر كلًا من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداوودي محافظ قنا، واللواء طاق الفقي محافظ سوهاج، بجانب محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الفائزة مقرري وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بمحافظات جنوب الصعيد.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وفي كلمته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستكمل به الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التي تحققت وتتحقق كل يوم على أرض الواقع بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية وإرادة صلبة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الذي يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وأيضًا لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وكذلك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فضلًا عن التحية والتقدير للتنظيم الرائع والمشرف لفعاليات المؤتمر.

اختيار أفضل 16 مشروع رائد

وأشار أشرف عطية، إلى أنه فى محافظة أسوان تم إختيار أفضل 16 مشروعًا رائدًا لاجتيازهم لمعايير متعددة من بين 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة شاركوا بالمسابقة في الـ6 فئات من أبرزها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحكومة، والتي سيتم الإعلان عنها ليتم تصعيد الـ18 مشروع الفائز مؤتمر المناخ بدولة الإمارات.

وأكد محافظ أسوان، أنه تم إعطاء توجيهات للإهتمام بكافة الأفكار التى شاركت بالمسابقة فى محافظة أسوان لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام.

وأوضح محافظ أسوان، أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة ومتميزة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص الجميع فى ظل تحديات عديدة.

ومنح محافظ أسوان، الدروع وشهادات التقدير لـ16 مشروعًا المشاركين بالمؤتمر الإقليمي، مع منحه لمبلغ 20 ألف جنيه للمشروع الأول، و10 ألاف جنيه للمشروع الثاني، و5 آلاف جنيه للمشروع الثالث تقديرًا وتحفيزًا لهم.

الفعاليات

الفعاليات