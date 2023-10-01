الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة يحشد كوادره للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس السيسى للترشح

السيسي
السيسي

أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن توجيهه كل قواعده وكوادره للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

 دعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح

ودعا الحزب فى بيان صحفى له كافة كوادره وقواعده في كل المحافظات للنزول إلى الميادين المختلفة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح.

إعادة انتخابه استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء

وأكد الحزب على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وعلى أهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها سيادته كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

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 جميع المقرات تحت تصرف حملة دعم السيد الرئيس

وشدد الحزب على ما أكد عليه في بياناته السابقة من أنه يضع جميع مقرات الحزب في كل المحافظات تحت تصرف حملة دعم السيد الرئيس وأنه قد وجه قواعده في كل المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس للشعب .. لديكم فرصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه رسالة للشعب المصري،  في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والانجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.،  قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. اه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها". 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية والمدرجون في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسؤولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

حدد الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 10، 11 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر

فيما تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسية خارج مصر في  يوم 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية ترشح الرئيس السيسي حزب الجيل التيار الإصلاحي الحر

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