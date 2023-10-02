الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إبعاد جامبي وإندونيسيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 218 في الثاني من أكتوبر لسنة 2023، قراري وزير الداخلية رقم 1722 / 1723 لسنة 2023 بشأن إبعاد كل من جامبي الجنسية وإندونيسيي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وجاء القرار الأول رقم 1722 لستة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3/9/2023 بشأن طلب إبعاد جامبي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أنه يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو HAGIE BOKUMجامبي الجنسية، مواليد 10/12/2000.

كما نصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

الوقائع المصرية وزير الداخلية الجنسية الجريدة الرسمية إقامة الأجانب الإدارة العامة للجوازات

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