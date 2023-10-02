الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين لـ10 أكتوبر

حبس
حبس

قررت  محكمة جنح الأميرية، تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 10 أكتوبر.

البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط "سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتين بمحافظة القليوبية"، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

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سقوط عصابة سرقة الحاجز الحديدى الخاص بمحور المريوطية

تفاصيل ضبط سيدتين متهمتين بسرقة مصوغات ذهبية 

بمناقشتهما، بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من "إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

سيدتين لنصب على المواطنين الأميرية محكمة جنح الاميرية مصوغات ذهبية للواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة

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