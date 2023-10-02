توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة بكفرالشيخ ضمن "حياة كريمة"

شهدت عدد من قرى محافظة كفرالشيخ توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين.

توزيع مساعدات مالية لتنمية 60 مشروعًا بكفرالشيخ.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، أنه جرى توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لـ60 مشروعًا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، لكل مشروع 20 ألف جنيه، تم صرف نصف المبلغ وسيتم صرف النصف الباقي بعد انتهاء مدة السداد الأولى والـ10 آلاف الأخرى منحة لا تزيد.

وفي وقت سابق، فقد نظمت جمعية الأورمان، بمحافظة كفرالشيخ، معرض ملابس مجانيًا ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، تنظيم معرض ملابس بمركز دسوق، لتوزيع 4300 قطعة ملابس، عبارة عن 3850 قطعة ملابس متنوعة، بجانب 200 كوتشي لأطفال المدارس، و200 طقم ملابس زي مدرسي، وشنط مدارس وأدوات كتابية لطلاب المدارس.

وأضاف "درغام" أن المستحقين في مدينة دسوق، وقرى كفر إبراهيم وجماجمون ومحلة أبوعلي ودمنكة وكفرمجر والصافية، ومحلة مالك، وكفرالعرب، وعددهم 450 أسرة، استفادوا من هذا المعرض.

فيما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

ودشنت جمعية الأورمان تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ.