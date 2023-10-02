إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية بالشرقية

أصيب 3 شباب، اليوم الإثنين، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أمام نزلة كوبرى غيتة بنطاق مدينة بلبيس.

تفاصيل إصابة 3 شباب فى انقلاب دراجة نارية

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل أمام نزلة كوبرى غيتة نطاق مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة كل من "حسام. م. ف"، 18 سنة، و"سليمان. م. ك"، 18 سنة، و"عبدالرحمن. أ. م"، 18 سنة، مقيمين قرية كفرإبراهيم نطاق مركز بلبيس، بسحجات وكسور وكدمات متفرقة، جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحويل الأول إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الثاني والثالث.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.