الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق إدفو أسوان الصحراوى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل الواقعة 

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إدفو أسوان الصحراوي وتحديدًا عند منطقة مدخل الكرابلة، مما أسفر عن أصابة 6 أشخاص.

 

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها. 

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

 

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين 

 

ودفع مرفق إسعاف أسوان بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى حورس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة.

 

 

واستقبل مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، عدد 6 مصابين، ومن المقرر أن يتم تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية لهم داخل مستشفى أسوان الجامعى بواسطة الفرق الطبية على حسب التخصصات.

 

 

 

 

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