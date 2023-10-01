الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بطريق إدفو مرسى علم

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرون، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم فى حدود محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحديدًا عند طريق إدفو مرسى علم فى حدود المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرون.

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها. 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين 

ودفع مرفق إسعاف أسوان بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وصول المصابين إلى المستشفى 

واستقبل مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، عدد 4 مصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم.

من المقرر أن يتم تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين داخل مستشفى أسوان الجامعى بواسطة الفرق الطبية على حسب التخصصات.

المشرحة

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وإيدعها تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ اللازم والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، وكتابة التقرير التفصيلي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن الجمعة الماضية، كان وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الجهات المعنية.

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