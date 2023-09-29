انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوى أسوان.. وإصابة 4 أشخاص

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحرواي وتحديدًا عند نزلة قرية الغنيمية، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص.

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

بيانات المصابين

وتبين بالتحريات الأولية أن المصابين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل وهم: عمر عبدالله عيد سيد، عمره 42 سنة، واصابته بكسر بالذراع اليمنى، وأحمد عبدالرحيم جمعة، عمره 47 سنة، وإصابته بكدمات متفرقه بالجسم، وعبدالرسول حسن أحمد، عمره 46 سنة، وإصابته بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد مصطفى حسن، وعمره 54 سنة، وإصابته بكسر بالقدم اليسرى، وكدمات متفرقه بالجسم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف أسوان بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة.

وصول المصابين إلى المستشفى

واستقبل مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، عدد 4 مصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي عند قرية الغنيمية.

من المقرر أن يتم تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين داخل مستشفى أسوان الجامعى بواسطة الفرق الطبية على حسب التخصصات.