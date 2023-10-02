الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: زيادة سعة صوامع القمح من 1.2 مليون لـ 3.4 مليون طن منذ 2014

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حجم زيادة السعات التخزينية للقمح، وذلك بفضل المشروع القومي للصوامع. 

وقال المصيلحي، خلال عرض إنجازات وزارة التموين في مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجمالي السعات التخزينية ارتفع من 1.2 مليون طن في 2014 بشون ترابية ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن، في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه، الأمر الذى قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.

استهداف زيادة السعات التخزينية إلى 5.5 مليون طن 

وأكد وزير التموين أن الوزارة تستهدف زيادة السعات التخزينية خلال الفترة المقبلة بنحو 1.2 مليون طن لتبلغ 5.5 مليون طن. 

وأوضح أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل صوامع بسعة تخزينية 750 ألف طن، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على سعة تخزينية 470 ألف طن.

وتابع: تعمل وزارة التموين حاليا على تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمي لحوكمة تداول الأقماح، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفة الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري.

حكاية وطن التموين تخزين القمح مشروع الصوامع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يلتقى السفير الألمانى بالقاهرة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

عاجل.. بيان رقم (٤) لحملة جميلة إسماعيل المرشحة لرئاسة الجمهورية

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

عاجل.. الرئيس السيسى: بحيرة ناصر كانت تنتج قرابة 80 ألف طن سنويًا ويعمل بها نحو 40 ألف صياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية