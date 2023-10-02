وزير التموين: زيادة سعة صوامع القمح من 1.2 مليون لـ 3.4 مليون طن منذ 2014

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حجم زيادة السعات التخزينية للقمح، وذلك بفضل المشروع القومي للصوامع.

وقال المصيلحي، خلال عرض إنجازات وزارة التموين في مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجمالي السعات التخزينية ارتفع من 1.2 مليون طن في 2014 بشون ترابية ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن، في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه، الأمر الذى قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.

استهداف زيادة السعات التخزينية إلى 5.5 مليون طن

وأكد وزير التموين أن الوزارة تستهدف زيادة السعات التخزينية خلال الفترة المقبلة بنحو 1.2 مليون طن لتبلغ 5.5 مليون طن.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل صوامع بسعة تخزينية 750 ألف طن، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على سعة تخزينية 470 ألف طن.

وتابع: تعمل وزارة التموين حاليا على تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمي لحوكمة تداول الأقماح، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفة الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري.