عاجل.. بعد كارثة "دانيال".. ارتفاع عدد وفيات درنة الليبية إلى 4168 حالة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا كارثة الإعصار دانيال في المدينة إلى 4168 ضحية، بعد انتشال 7 جثث جديدة.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بينما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وفي وقت سابق، قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعداد النازحين جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا بأكثر من 40 ألف شخص، من بينهم 30 ألفًا من مدينة درنة وحدها.