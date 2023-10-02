عاجل.. إجلاء 80 عائلة جنوب غرب ليبيا بسبب السيول

أعلن عميد المجلس البلدي لمدينة غات "جنوب غرب ليبيا"، إبراهيم الخليل، إجلاء نحو 80 عائلة تقطن في المناطق القريبة من وادي إيسين، الواقع ضمن حدود المدينة الليبية الحدودية مع الجزائر، وذلك بعد أن تشكلت السيول جراء هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "الخليل" قوله إن إجلاء العائلات جاء بناء على تعليمات رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، تحسبًا لأي طارئ ممكن حدوثه جراء هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة.

ومنذُ يوم السبت، تشهد مناطق "غات، والجفرة، والهون والفقهاء، والهروج، وسبها، وبراك الشاطئ، ومرزق، والقطرون" أمطارًا غزيرة، ما تسبب في تشكل السيول.

وتداولت حسابات على موقع "فيسبوك" مقاطع فيديو تُظهر جريان سيول جراء هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق ليبية، منها منطقة سوكنة غرب الهون، ووادي إمبارك القريب من جبل الحساونة في منطقة براك الشاطئ، إلى جانب وادي تمسة، وهي قرية في جنوب شرق البلاد، فضلًا عن تجمع مياه في وادي إيسين بمدينة غات.

في حين حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد من سيول قد تتشكل جراء هطول الأمطار، وفقًا لتوقعاته للحالة الجوية المرتقبة في منطقة غات، داعيا عبر صفحته على موقع "فيسبوك" "جميع المواطنين لاتباع تعليمات السلامة والبقاء على اتصال مع أرقام المركز لمعرفة آخر المستجدات والتوجيهات".