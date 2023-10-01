الرئيس السيسي لـ"الشباب": قطاع الاتصالات يستوعب مليون فرصة عمل سنويًا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القطاع الذي لديه فرصة حقيقية للنمو في مصر في ظل الظروف الحالية والتجول الجيوسياسي هو قطاع الاتصالات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز،:" لابد أن نهتم كلنا كمجتمع بهذا القطاع، وهو ده القطاع إلا لو كلنا حطينا إيدينا في إيد بعض ومع رؤية الدولة ونستهدف 10 مليار جنيه في عام 2026".

وتابع: "كل عرض بياخد الوقت الكبير دة، عشان بنحلم بكابلات بحرية ومراكز خطط تدريب، وعندس شباب لو اقتنع بالكليات التكنولوجية هيتاح له فرص عمل مش متاحة، واحنا بندور على فئة في الشباب المصري يكون قادر على أن يلبي المطالب للسوق العالمي".

وأكمل: "هل السوق العالمي يقدر يلبي يستوعب كل ما تقدمه مصر، حتى مليون فرصة في السنة، وأنا عندي مشكلة في الخريجين، ومش عارف أوفر لهم فرصة عمل، بس عندي قطاع ممكن ينمو 30%، وازاي نقنع ولادنا بقطاع مستنيك لو قضيت 4 سنوات في هذا المجال ستجد فرصة عمل بأرقام كبيرة".