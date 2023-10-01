وزير الاتصالات: إنشاء 2700 برج لتقوية شبكات المحمول فى قرى حياة كريمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من تطوير مكاتب البريد في كل قرى حياة كريمة، وعددها 1700 مكتب، وهو في سياق خطة تطوير البريد.

أضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": نعمل على دعم وتطوير خدمات المحمول في الطرق ليتمكن أهلنا للاستفادة من خدماتها، لدينا خطة إنشاء 2700 برج في قرى حياة كريمة، تم إنشاء 1500 برج منها، وجار العمل في الباقي".