الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الاتصالات: إنشاء 2700 برج لتقوية شبكات المحمول فى قرى حياة كريمة

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من تطوير مكاتب البريد في كل قرى حياة كريمة، وعددها 1700 مكتب، وهو في سياق خطة تطوير البريد.

أضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": نعمل على دعم وتطوير خدمات المحمول في الطرق ليتمكن أهلنا للاستفادة من خدماتها، لدينا خطة إنشاء 2700 برج في قرى حياة كريمة، تم إنشاء 1500 برج منها، وجار العمل في الباقي".

عمرو طلعت تطوير مكاتب البريد 1700 مكتب حكاية وطن خدمات المحمول

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