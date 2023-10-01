الرئيس السيسى: بحيرة ناصر كانت تنتج قرابة 80 ألف طن سنويًا ويعمل بها نحو 40 ألف صياد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تنمية البحيرات تمت بتعاون بين هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية بعد شراء الكراكات من الخارج؛ لتوفير قرابة 300 مليار جنيه تكلفة الحفر والتكريك.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن بحيرة ناصر كانت تنتج قرابة 80 ألف طن سنويا، ويعمل بها نحو 40 ألف صياد.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز، بالعاصمة الإدارية الجديدة.