الأهلي يضم لاعب طائرة الزمالك سيف عابد في صفقة انتقال حر

أعلن مسئول نادي الأهلي، رسميا التعاقد مع سيف عابد، لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادي الزمالك لتدعيم طائرة الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وانتهى عقد سيف عابد مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الماضي ولم يتم التجديد لينضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

وأتم مسؤول الأهلي اتفاقهم مع سيف عابد لاعب الزمالك لضمه 4 مواسم منذ فترة وفضل الأهلي تأجيل الإعلان عن الصفقة للوقت المناسب.

ونجح سيف عابد لاعب الأهلي الجديد في الظهور بصورة مشرفة في الفترة الأخيرة، وتم انضمامه لصفوف منتخب مصر الأول بعد تألقه مع فريقه السابق.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي مقطعا مصورا يعلن خلاله التعاقد مع سيف عابد وكتب على الفيديو: "جوهرة أخرى في الجزيرة"، في إشارة إلى انضمام عابد لطائرة الأهلي.

وكان مصدر مسئول قد أكد في تصريحات خاصة أن الاتفاق مع اللاعب سيف عابد تم لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم الجديد وتم للاتفاق مع اللاعب قبل بطولة أمم إفريقيا على أن يتم الإعلان الرسمي بعد نهاية البطولة.

وحقق منتخب مصر الأول للكرة الطائرة نتيجة مشرفة، عصر اليوم، بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 3-2 في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس.

وقدم منتخب مصر أداءً مشرفًا ونجح في العودة للقاء بعد التأخر بشوطين للفوز بثلاثة أشوط.