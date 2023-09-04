الأهلى يطير للسعودية قبل مواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر الإفريقى

وافق مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على سفر بعثة الفريق الأول إلى السعودية على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وحدد المدير الفني السويسري مارسيل كولر يوم 12 سبتمبر الجاري موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى السعودية، بعد خوض آخر مباراة ودية للفريق في القاهرة، بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين، على أن يعودوا للتدريبات يوم 9 سبتمبر، ثم يخوض الفريق مباراة ودية يوم 11 من الشهر ذاته أمام طلائع الجيش.



تلقى الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يخطره فيه بتفاصيل مباراة السوبر الإفريقي والأمور التنظيمية وكل الحقوق الخاصة بالفريقين، وعلى رأسها أن الفائز باللقب يحصل على 200 ألف دولار.

كما حصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة "كاف" بإضافة بعض الأسماء والاستبدال في القائمة، بعد إرسال 18 لاعبًا فقط، طبقًا للوائح المتعلقة بالمباراة المرتقبة.

تدريب مسائي اليوم للأهلي في النمسا

في المقابل، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الإثنين، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، في معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

ويواصل الأهلي برنامجه التدريبي، خلال المعسكر الإعدادي، من أجل تجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان الفريق قد خاض مرانه بالأمس على فترتين صباحًا مساءً، وشهد التركيز على الجوانب البدنية.

كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.