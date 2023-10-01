تعيين الدفعة الثانية من خريجي المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية

تسلمت اليوم الدفعة الثانية من خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة العمل في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة محمد رمضان والأمين العام للهيئة محمود زيدان ولفيف من قيادات الهيئة، حيث قاموا بتأدية يمين الولاء للعمل بالهيئة.

تأتى هذه الخطوة دعمًا للكوادر البشرية التقنية بالهيئة وذلك على مسار بناء قدرة القوة العاملة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفقا لخطة الموارد البشرية بما يتوافق مع مسار تنفيذ المشروع.

دفعة خليل ياسو

وتم إطلاق اسم الدكتو خليل ياسو، الرئيس الاسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على الدفعة الثانية من خريجي المدرسة الفنية والدكتور خليل ياسو - رحمه الله، كان واحدًا من العلماء المصريين المرموقين في مجال الطاقة النووية، وله اسهامات كثيرة بمشروع إنشاء محطة "الضبعة" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

تم تعيين أول دفعة من خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية اغسطس ٢٠٢٢، وسميت باسم العالم الجليل الدكتور يس إبراهيم الرئيس الاسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لما له من اسهامات بارزة خدمت المجال النووي المصري.

والمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، والدراسة بها بنظام الـ5 سنوات وتضم المدرسة ثلاث أقسام (ميكانيكا– كهرباء – الكترونيات).

من بين شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية أن يكون الطالب حاصلًا على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز اختبار السمات الشخصية والذكاء، واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح.