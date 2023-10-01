"القصير": قطاع الزراعة واجه العديد من التحديات المزمنة منذ قديم الزمن

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن العالم لمس الدور المحوري لقطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي.

وأكد خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن قطاع الزراعة واجه العديد من التحديات المزمنة منذ قديم الزمن.

وأضاف: "محدودية الرقعة الزراعية، والتعدي عليها، والشح المائي، والنمو السكاني، وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت أهم تلك التحديات".