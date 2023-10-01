"الإسكان": الدولة قدمت مليون ونصف وحدة سكنية للمواطنين خلال 9 سنوات

تحدث الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أبرز ماتم إنجازه، في ملف الإسكان خلال الـ 9 سنوات، قائلا: "فيما يخص الإسكان، كان الهدف على مدار السنوات الماضية، سد الفجوة بين الطلب على الإسكان والمعروض على الوحدات السكنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "الفترات السابقة كان عندنا تحديا كبيرا في النمو السكاني، وهناك عجز متراكم من السنوات الماضية، لتلبية طلبات المواطنين لتوفير سكن ميسر، ولتجنب ظهور العشوائيات".

وتابع: "الدولة خلال السنوات التسع الماضية وفرت مليون ونصف مليون وحدة سكنية، منها 80% سكن اجتماعي لأنها الشريحة الأكبر في المجتمع"، موضحا أنه مع بداية البرنامج في 2014، وحتى آخر إعلان تقدم الكثير من المصريين للحصول على الوحدات السكنية وكان آخرها 290 ألف طلب، أي هناك زيادة إقبال وما يتواءم مع فكرة رضاهم عما يتم تقديمه.

وواصل: "تطوير العمران القائم، كان من أصعب التحديات، وشمل مجموعة من السياسات، منها شق طرق جديدة، وعمل محاور جديدة لعمل خلخلة لازمة الكثافة السكانية"، لافتا إلى أن الإسكان المدعوم نوعان منهم الأول كان بديلا للعشوائيات وكان ذلك دعم كلي بحيث لا يتحمل المواطن أي تكلفة كاملة، وبلغت عدد الوحدات 300 ألف وحدة سكنية في هذا الإطار.

وأكد أن وحدات الإسكان الاجتماعي كان دعما جزئيا، من 45 إلى 55 % من قيمة الوحدة، والباقي يتحمله الدولة، بواقع 860 ألف وحدة سكنية بين المنفذة والتي قاربت على الانتهاء، بنسبة 81% من الـ مليون ونصف وحدة سكنية موجهة بشكل يدعم المواطن.