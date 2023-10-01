الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"تحالف الأحزاب": نرفض عودة الجماعة الإرهابية للمشهد.. ومؤسسات الدولة خط أحمر

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود نفادي

حلل الكاتب الصحفي محمود نفادي، المتحدث الرسمي باسم تحالف الأحزاب السياسية، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، مساء اليوم الأحد،:" بدأنا التحالف بـ8 أحزاب واليوم أصبحنا 42 حزبًا توحدنا علي التصدي للجماعة الإرهابية".

وأضاف، أن تحالف الأحزاب أعلن اليوم رفض أي دعوة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد السياسي مرة أخري.

وتابع الكاتب الصحفي محمود نفادي، المتحدث الرسمي باسم تحالف الأحزاب السياسية: "نرفض عودة الجماعة الإرهابية للمشهد ونعتبر مؤسسات الدولة بمثابة خط أحمر".

حكاية وطن تحالف الأحزاب السياسية محمود نفادي

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