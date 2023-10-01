الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: "حكاية وطن" عبارة عن كشف حساب للتحديات

حكاية وطن
حكاية وطن

حلل الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن مؤتمر "حكاية وطن" عبارة عن كشف حساب للتحديات اللي واجهناها.

وأشاد بفكرة مؤتمر "حكاية وطن" لأنه يمتاز بالوضوح الشديد فيما يتعلق بالتحديات التي واجهت الوطن في السنوات الماضية.

وأوضح أنه تم التركيز علي ما تحقق من إنجاز في البرنامج الاقتصادي الاصلاحي منذ 2014، والذي وجه بتحديات شديدة الخطورة ومنها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

السيسي فضائية الحياة الحياة اليوم مدحت نافع

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